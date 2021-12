FOTOD ⟩ Uusmadala ja Naissaare vahel lebab 17. sajandist pärinev kaunis vrakk

Muinsuskaitseamet märgib, et veel nimetu laeva vraki pikkus on ligi 25 ja laius 5 meetrit ning ühtlasi on purjeka eeldatavaks hukkumisajaks 17. sajand. «Sellele viitavad pardalt leitud esemed, näiteks on leitud kahe sangaga terviklikult säilinud savinõu ja Skandinaavia päritolu punasest glasuurkeraamikast pudeleid,» selgitab amet, lisades, et sellele ajajärgule viitavad ka laeva ehituslikud iseärasused.