Koroona kiuste täitis valitsus üle kahe kolmandiku endale seatud eesmärkidest

Stenbocki maja annab teada, et tänavu on täidetud 71 protsenti valitsuse tööplaanist. Tegevusprogrammist on praegu täidetud 222 ülesannet. Peaminister Kaja Kallase sõnul on aasta 2021 on olnud kriisijuhtimise, tasakaalu taastamise ja uute sihtide seadmise aasta.