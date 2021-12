Biden allkirjastas seaduse impordikeelu kohta Xinjiangist

«See on kõige olulisem ja mõjukaim samm, mida USA on seni astunud Hiina kommunistliku partei orjatöö kasutamise eest vastutusele võtmiseks,» ütles eelnõu algataja vabariiklasest senaator Marco Rubio avalduses.

Peking sarjas nädal tagasi karmisõnaliselt uusi USA sanktsioone ja lubas võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kaitsta Hiina firmasid Washingtoni meetmete eest, mis võtavad sihikule uiguuri vähemuse kohtlemise Xinjiangi provintsis.

«Hiina on selle suhtes äärmiselt rahulolematu ja seisab sellele kindlalt vastu,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.

USA senat hääletas ühehäälselt sisuliselt täieliku impordikeelu poolt seoses kahtlustega, et Hiina kasutab sunnitöölisi.

«Me teame, et see toimub hirmutava, jubeda kiirusega genotsiidiga, mida me praegu näeme,» ütles senaator Marco Rubio, kes tõi impordikeelu senati ette pärast seda, kui selle kiitis heaks esindajatekoda ning mille president Joe Biden Valge Maja sõnul allkirjastab.