Yana Toom: kas ajakirjanikud ise ei heitnud Kajale otsustamatust ette?

«Lugesin pisut hüsteerilisi arvamusi selle kohta, et peaminister karistas Irja Lutsarit selle eest, et too suhtles ajakirjandusega. Imeline,» kirjutas Toom ühismeedias. «Kas teie ise, armsad ajakirjanikud, ei heitnud Kajale ette, et ta ei julge võtta vastu otsuseid, et kriisikommunikatsioon ei ole selge?» küsis ta seepeale.

Toom lisas, et nüüd, kui valitsus tegi julge otsuse ja edastas selge sõnumi, et edaspidi keskendub teadusnõukoda pigem analüüsile kui meediaga suhtlemisele, on ajakirjanikud õnnetud. Küll aga seda loogikat eurosaadik ei mõista.

«Kui tahta selget sõnumit, peab olema ka kokkulepe, kes selle edastab - ilma, et erinevate inimeste poolt oleks välja käidud kogu arutelu käik koos poolt- ja vastuargumentidega, eriti veel kriisiolukorras ja sellises valdkonnas, kus väga vähesed tunnevad end kodus,» põhjendas Toom.