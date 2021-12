Oleviste Hoolekanne kogub abivajajatele toiduannetusi

«Kolmapäeval, 29. detsembril kell 12 korraldame Olevistes toidupakkide jagamise ja mängime jõulumuusikat. Eelmisel aasta jõulupakkide jagamisel tunti enim puudust just jõulukontserdist,» rääkis Oleviste Hoolekande juhatuse liige Riina Solman.

«Kontsert-jumalateenistust me omikroni leviku tõusu silmas pidades paraku korraldada ei saa, sest meid külastab juba 21 aastat järjest 400-800 inimest ning pooltel külalistest ei ole koroonapassi ning hajutatuse nõude täitmiseks peaksime poole rahvast ukse taha ootama jätma. Küll aga kutsume häid inimesi annetama toitu, millest teeme kõigile puuduses olijaile toidupakid. Jagame ka sooje riideid,» lisas ta.

Solmani sõnul paneb toidupakkide tegemisel õla alla ka Selver, aga kuna pole teada, kui palju on tulijaid (tavapäraselt käib kohal kuni 800 inimest), siis palutakse inimestel tuua toiduannetusi. «Oodatud on maiustused, puuviljad, hoidised, konservid, kuivained, vitamiinid, soojad kindad ja sokid, mütsid sallid ja soojad riided. Palume need tuua Lai tn 50 kuni 28. detsember kella 17ni, kui hakkame vabatahtlikega pakkima toidupakke,» lausus Solman.