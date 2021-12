FOTOD ⟩ Ettevaatust liikluses: riigikogu liige sattus avariisse

Isamaa peasekretär Priit Sibul postitas sotsiaalmeedias pildid avariisse sattunud autost. «Teeolud on väga keerulised, kel sõita vaja, olge ettevaatlikud. Nähtavus kehva, eessõitvate autode tuled vaevumärgatavad. Minul endal läks autost märksa paremini, käel pisike põrutus. Kannatanuid õnneks ei ole. Rahulikke pühi,» lisas ta.

Priit Sibul rääkis Postimehele, et õnnetus juhtus Sangastes. Nimelt teeolud ja nähtavus olid nii kehvad, et ei olnud näha eesmise auto tagatulesid. «Kahjuks ma sõitsin eesolevale autole tagant sisse, kuid õnneks kõik inimesed jäid terveks ehk keegi viga ei saanud,» rääkis ta. Tegemist on kindlustusjuhtumiga.