Õismäe tiigi promenaadil on avatud jõululaat

Laste jaoks on tasuta ponisõit. Meeleolu loob jõulumuusika ning silmailu pakuvad valgusinstallatsioonid, teatas Haabersti linnaosavalitsus.

Linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et jõululaadaks on toodud tiigi äärde ajutised laadamajakesed, kus kauplejad müüvad erinevat jõulukaupa, käsitööd, mänguasju ning söögi- ja joogipoolist. «Kindlasti leiab laadalt midagi põnevat, et viimasel hetkel veel kingikotti poetada,» ütles linnaosavanem.