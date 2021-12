Kaitseministeerium hakkab looma elektroonilise võitluse teadussuunda

Ta lisas, et kaitseministeeriumi valitsemisala uuringud ning teadus- ja arendusprojektid aitavad riigikaitsele kaasa uuenduslike lahendustega ning toetavad teadmistepõhiste otsuste tegemist.

Projekt on oluline, sest elektroonilise võitluse valdkonnas tehakse Eestis väga vähe teadus-arendustegevust, samas teema aktuaalsuse tõttu on vajalik luua võimekus ka siia. Elektroonilise võitluse komponentide kasutamine annab parema eelhoiatuse ja reageerimisvõime.

Kuna tegemist on spetsiifilise valdkonnaga, siis on kavas teha rahvusvahelist teadus-arendustegevust koos liitlastega ja rahvusvaheliste kaitsetööstuse ettevõtetega.

Senised kaitseministeeriumi ja partnerite korraldatud Electronic Warfare' testimis- ja demoüritused Tartus on näidanud, et teistel riikidel on suur usaldus ning huvi siin toimuvate elektroonilise võitluse õppuste vastu.