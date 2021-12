GALERII ⟩ Eestlaste jõuluõhtusöögil Tais osales üle 100 inimese

Külalised said kaasa võtta eestimaist verivorsti, piparkooke ja kasvõi Vana Tallinna likööri, kuid kõhutäidet sai soetada ka kohapealsest restoranist.

Ürituse eestvedaja Andres rääkis, et 2019. aastal osales jõuluõhtusöögil 124 eestlast ning umbes 100 inimest oodati ka seekord. «Eestlasi on hetkel Phuketil väga palju ja aastavahetuseks on veelgi juurde tulemas,» nentis ta. Eile toimunud õhtusöögil osales Andrese teatel aga 130 inimest.