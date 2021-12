Tallinn paneb Mustamäe kiriku ehitusele taas õla alla

2019. aasta kevadel kirjutas Postimees, et konsistooriumilt saadud miljoni euroga jõutakse nii kaugele, et tööde lõpp on silmaga näha. «Kuni 500 000 eurot jääb veel puudu,» tõdes Mustamäe kiriku sihtasutuse juht Taavi Turvas tookord. Nüüd ütles Turvas, et kiriku täielikuks valmimiseks oleks vaja veel umbes 900 000 eurot. Kui arvata sellest maha pühakoja osalise sisustamise kulud, siis puhtalt ehitustööde lõpetamiseks kuluks ligikaudu 700 000 eurot.

Kirik võimalikult paljudele

Ehitamise kõrvalt on tasapisi ellu viidud nägemust kogukonnakirikust. «See kirik on meil mõeldud palju suuremana kui lihtsalt sakraalhoone. Sakraalruum on ainult üks osa tervest kirikust. Meie soov on, et kirik oleks hästi multifunktsionaalne ja täidaks linnaosa inimeste vajadusi. Et saaksime kaasa aidata linnaosa edenemisele ja eriti just noorte inimeste turvalisele kasvamisele,» rääkis Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Tiina Klement.