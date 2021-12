Isamaa toob Tallinnale eeskujuks Rakveret, kus linna plaan ise kõnniteid puhastada lõppes kaosega

Linnamajandusega tegelev abilinnapea Kert Karus (Isamaa) kinnitas, et sõiduteede aastaringne puhastaja AS Raktoom on ülesannete kõrgusel ka talvel. Seevastu esineb probleeme teise teenuseosutaja, kõnni- ja kergteede ning parklate lumetõrjega tegeleva N-Jaap OÜga. «Seda just lumetõrje operatiivsust silmas pidades – sellest on puudu jäänud,» ütles Karus. Mainitud murelaps, kellega tõreletakse ja kellele on kohustuste vildaka täitmise tõttu jõutud mitu trahvigi teha, kuulub samuti Rakvere abilinnapea ametis töötavale isamaalasele Neeme-Jaak Paabule. Nii Raktoom kui ka N-Jaap teevad tööd tunnitasu alusel, mis on umbes 40 eurot masina kohta tunnis.