Eelmise nädala esmaspäeva õhtul otsustas teadusnõukoda, et kuna koroonaviirus levib jõudsalt, saadakse kokku ka pärast jõulupühi, kuid järgmistel päevadel said nõukoja liikmed peaminister Kaja Kallaselt telefonitsi teada, et nende teeneid enam ei vajata. Teadusnõukoja juhile Irja Lutsarile helistas Kallas teisipäeva õhtul ja selle liikmele Krista Fischerile kolmapäeva hommikul. Mõlemad kuulsid, et nad on oma tööst väsinud ning seetõttu vahetatakse teadusnõukoda välja. Nõukoja liikmete sõnul nad oma tööst väsinud polnud.