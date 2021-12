Kohtla-Järvel tõmmati endistele linnajuhtidele hüvitiste maksmise plaanile pidurit

Ta lisas, et volikogu otsusest peab selguma, miks üks või teine summa on otsustatud maksta. «Sellega ei näinud aga mitte keegi vaeva. Linnasekretärilt, kes oli eelnõude algataja, ootaks siiski suuremat haldusõiguse tundmist,» tähendas Odinets linnasekretär Anna Generalovale viidates.

Seda kommenteerides lausus Eduard Odinets, et volikogu saadikud pandi sisuliselt viimasel hetkel fakti ette - võtke või jätke. «Kõik kulud on tegelikult juba ammu tehtud. Mure on selles, et lisaeelarve peab olema avaldatud Riigi Teatajas sellel aastal ja jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist. Linnavalitsus peab jõudma linnaasutuste vahel lisaeelarve ära jaotada. Tahan väga näha, kuidas see kõik allesjäänud kolme päevaga juhtub,» kõneles ta.