Eesti ettevõtjale kuulub siinne suurim Salvador Dali kollektsioon

Kollektsiooni algne omanik on kinnisvaraettevõtja, Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman, kelle hobiks on Salvador Dali tööde kollektsioneerimine olnud üle 5 aasta.

«Naljaga pooleks öeldes läksin mingil hetkel hulluks. Üks pilt järgnes teisele, kuniks ühel hetkel avastasin ehmatusega, et saaksin nendega terve toa ära tapetseerida. Siis hakkas idanema idee korraldada mõnes uhkes galeriis uhke näitus, kuid koroonapandeemia ajal ei tundunud see väga hea mõte,» selgitas ta veebigalerii loomise tagamaid.

«Eelkõige on veebigalerii mõeldud Dali loominguga tutvumiseks, ehkki huvilistel on võimalik pilte ka soetada,» kinnitas ta.

«On töid, mida ma pole nõus müüma, paarkümmend taiest on mu isiklikus tutvusringkonnas juba mõne nädalaga uue omaniku leidnud, kuid galeriis on piisav valik graafikat, millest olen valmis loobuma, et uusi põnevaid teoseid asemele osta,» rääkis Sooman.

«Salvador Dali nimi kõlab väga kallilt. Tõsi, tema maalid maksavadki tihtipeale miljoneid (rekord 22,4 mln USD), kuid graafika on paljudele üllatuseks väga taskukohase hinnaga. Kui signeeritud suuremate tööde hinnad algavad paarist tuhandest eurost, siis lihtsamad, ilma autori allkirjata graafilised lehed maksavad 200–300 eurot, mis on väga paljudele kättesaadavad,» ütles Sooman.

«Kunsti puhul on autentsus A ja O. Tööd või neid sisaldavad kollektsioonid on heaks kiitnud ja sertifitseerinud maailma kõige hinnatum Salvador Dali graafika ekspert Frank Hunter (www.daliarchives.com), kes tundis meisterkunstnikku alates 1969. aastast ka isiklikult. Autentsuses pole ma kordagi mööndusi teinud ja seetõttu julgen väita, et tegemist on kui mitte terve Ida-Euroopa, siis vähemalt Baltimaade suurima Salvador Dali originaaltööde väljapanekuga. Seekord olude sunnil paraku digitaalsel kujul,» lisas Sooman.