Virumaal suureneb grippi ja väheneb Covidisse haigestunute hulk

Terviseameti ida regiooni juht Marje Muusikus lausus, et eraldi välja tooduna on Ida-Viru gripijuhtumitest 58 fikseeritud Narva linnas ning mujal maakonnas on neid 24.

Lääne-Viru puhangu suurimas koldes on 67 haigestunut. Kus täpselt, jättis Muusikus enda teada, et mitte inimestes liigselt ärevust tekitada.

Marje Muusikuse sõnul läksid kõik koolid küll talvevaheajale, ent gripiviiruse levikut täheldati nii õppe- kui ka tervishoiuasutustes, samuti teistes kollektiivides juba enne pühade saabumist.

Kätepesu tuleb taas meelde tuletada

Terviseamet kaardistab gripikoldeid, kus on üle viie haigestunu. Marje Muusikus avaldas lootust, et koolivaheaeg aitab siiski vältida võimalike lähikontaktsete hulka ja ühes sellega gripi levikut.

Kätepesu peaks ammuilma kõigil selge olema FOTO: Shutterstock

«Gripp ongi hooajaline haigus ja aastas on mitu gripiperioodi tõusu. Üks tuleb praegu ja järgmine kindlasti uuel aastal. Ta niimoodi periooditi tavaliselt käib,» tähendas terviseameti ida regiooni juht ning lisas, et mida vähem on kontakte suuremates kollektiivides, seda parem.

Ta meenutas samas möödunud aastat, mil inimestele mõjusid hästi üleskutsed hoolikalt käsi pesta ning ennast hoida. «Aga sellel aastal on hoopis teine pilt. Juba on tulnud seda levikut ja tuleb põhitõed jälle meelde tuletada,» tähendas ta.

Marje Muusikuse sõnul moodustavad suure osa A-grippi haigestunutest kooliõpilased. «Vanemaealised, üle 65-aastased said perearstide kaudu gripi vastu tasuta vaktsineerida ja see annab oma mõju. Huvi oli [gripivaktsiini vastu] suurem küll, sest rahaliselt oleks see pensioniealisele inimesele ikkagi väljaminek,» rääkis ta.

Muusikus lisas veel, et eakates tekitas gripivaktsiin omajagu segadust, sest paljud arvasid, et nad saavad juba neljanda tõhustusdoosi Covid-19 vastu. Kuna mõlemad vaktsiinid olid tasuta, siis tuli meedikutel kannatlikult selgitada: üks on gripi- ja teine koroonaviiruse vaktsiin.

Omikroni juhtumeid on Virumaal vähe

Positiivne on hetkel olukord koroonaviiruse omikroni tüve osas, mida on Virumaal fikseeritud praeguseks 16 inimesel. Pooled juhtumitest on pärit välisriikidest.

Piirikontroll reisisadamas. Foto on illustratiivne. FOTO: Mihkel Maripuu

«Paljud tulevad töökohtadest pühadeks koju ja mis seal salata, meil on sisse toodud Covidi-juhtumitest ikkagi Soome number üks. Ka omikroni on seal hulgas olnud,» kõneles Marje Muusikus. «Sealt omakorda on haigestunud juba ka pereliikmeid, kes olid isolatsioonis ning on samuti neid, kes töötavad Harju- või Tartumaal, kus on kõrgem haigestumine omikroni tüvega, ja on kahjuks toodud koju kolleegide kaudu.»

Kokkuvõtvalt lausus ta, et praegustest omikroni tüve juhtumitest on suurem osa seotud töörändega. Lisaks Soomele toodi viirus jõuludeks koju veel paaril juhul Suurbritanniast ja Rootsist.

«Riikide loetelu, kust on meile ida regiooni viimase kümne päeva sees [koroonaviirust] sisse toodud, eeldatavasti valdavalt delta tüve, on tegelikult hästi kirju - seal on Egiptus, Araabia Ühendemiraadid, Jordaania, muidugi Euroopa riigid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja üks Lätist,» loetles Marje Muusikus.