Puudulik lumekoristus läheb Haabersti teehooldajale maksma ligi 15 000 eurot

Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov sõnas, et kontroll lume- ja libedustõrje teostamise üle linnaosas on igapäevane. «Lumekoristus linnaosa teedel ja tänavatel on kriitilise tähtsusega teenus, mis mõjutab elanike igapäevaelu ja seetõttu on väga oluline, et see oleks nõuetekohaselt tagatud,» ütles linnaosavanem.