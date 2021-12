Eesti lühiuudised

Kohtla-Järve eksjuhtide hüvitisteplaan blokeeriti

Kohtla-Järve linnavolikogu eilsel erakorralisel istungil oli plaanis määrata hüvitisi endistele Keskerakonna võimuga seotud linnajuhtidele. Sotside nõudel võeti need punktid päevakorrast maha. Opositsioonilise Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Eduard Odinets ütles, et mitte ükski otsuse eelnõu hüvitiste määramiseks ei vastanud haldusmenetluse põhimõtetele, linnavolikogu töökorrale ega kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele. Linnavolikogu erakorralisel istungil oli plaanis määrata hüvitis endisele linnapeale Ljudmila Jantšenkole kolme kuu ametipalga ulatuses, endisele linnavolikogu esimehele Riina Ivanovale kuue ning endistele abilinnapeadele Deniss Veršininile, Niina Aleksejevale ja Viive Keskkülale kolme kuni kuue kuu palga ulatuses. Kokku oleks hüvitised linnaeelarvele tähendanud lisakulu ligi 130 000 euro ulatuses. Volikogu erakorralise istungi päevakorda esitatud kuuest punktist jäi seega alles üks: Kohtla-Järve linna 2021. aasta teise, 430 000 euro suuruse lisaeelarve vastuvõtmine. Kohtla-Järve volikogus on 25 kohta, millest 16 kuulub Keskerakonna, Reformierakonna ja valimisliidu Progress võimuliidu esindajatele. PM