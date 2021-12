Äsja valminud kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi koostööleping tekitas siin-seal küsimusi: kas tõesti on vaja ministeeriumitevahelise koostöö toimimiseks eraldi leppeid või võiks see olla iseenesestmõistetav? Või on koostöökokkulepped lihtsalt asjatu bürokraatia ja poliitiline palagan?