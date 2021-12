Petukõnede tegijad on varasemast jultunumad, teeseldes nüüd politseinikke

Ent on selge, et paraku leidub piisavalt ka petukõnede ohvreid. Ainuüksi novembris fikseeris politsei 90 juhtumit «kõnedest pangast ja politseist», millega tekitatud kogukahju ulatub üle 440 000 euro. Lisaks on teada 16 investeerimispettuse juhtumit, kus kahju suuruseks kujunes ühtekokku 335 000 eurot. Detsembrikuu ja kogu aasta statistika selgub lähemate päevade jooksul, ent võib arvata, et seegi ei näita olukorra paranemist. Helistatakse aina rohkem ning skeemid, millega üritatakse inimeste pangakontole ligi saada, muutuvad aina jultunumaks.

Kui varem anti neile päevas teada keskmiselt 50–60 kahtlasest kõnest, siis viimasel kuul on politsei mõni päev fikseerinud neid üle saja. «Ja need on vaid meile teada olevad kõned, tegelikult on neid kindlasti rohkem. Võib arvata, et Eesti inimestele tehakse päevas üle tuhande petukõne,» lisab Tambre.