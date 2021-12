Prokurör Aro Siinmaale esitati kahtlustus valeütluste andmises

22. detsembril pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni ringkonnaprokurör Aro Siinmaa, kellele esitati kahtlustus kahel korral valeütluste andmises. Esitatud kahtlustuse järgi on ta valeütlusi andnud ühe väärteomenetluse raames, kus teda kuulati üle tunnistajana. Siinmaa vabastati samal päeval pärast menetlustoimingute läbi viimist.

«Tänaseks teada olev info oli piisav kahtlustuse esitamiseks. Prokuratuur peab äärmiselt oluliseks seda, et meie töötajate usaldusväärsus oleks väljaspool küsimust ning kontrollime kahtlusi täie tõsidusega,» ütles peaprokurör Andres Parmas.

Parmase sõnul on Siinmaa hinnatud kolleeg ning tema kinnitusel teeb prokuratuur koos uurimisasutusega kõik selleks, et menetlus võimalikult kiiresti lõpuni viia. «Austame süütuse presumptsiooni, mis ei luba kedagi kuriteos süüdiolevana käsitleda enne, kui tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus ning seetõttu jätkab Aro Siinmaa oma tööd prokurörina,» lisas peaprokurör Parmas.