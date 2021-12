Memoriali sulgemine summutab kommunistliku režiimi kuritegude uurimise

Memoriali süüdistati selles, et Nõukogude Liidust loodi väär kuvand kui terroririigist ja mustati Teise maailmasõja mälestust. Selle otsusega käib Venemaa üht jalga kommunistliku Hiinaga, kus samuti on varasemate kommunistlike kangelaste tegudes kahtlemine kriminaliseeritud.

Kõnealune otsus puudutab lisaks Venemaale kõiki riike, mis on olnud NSV Liidu poolt okupeeritud või temast sõltuvad. See näitab kasvavat soovi riiklikku sundi kasutades pärssida NSV Liidu poliitiliste repressioonide uurimist ning ohvrite avalikku mälestamist.

Toetudes Euroopa Parlamendi 19. septembri 2019. aasta resolutsioonile Euroopa mälestamise tähtsusest Euroopa tuleviku jaoks, leiab Eesti Mälu Instituut, et kujunenud olukorras on rahvusvaheline üldsus moraalselt kohustatud tegema kõik endast oleneva, et NSV Liidu kommunistliku režiimi toime pandud aegumatute rahvusvaheliste kuritegude suhtes toimuks analoogselt natsionaalsotsialismi kuritegudega pädev kohtulik uurimine ning neile antaks juriidiline hinnang. Memoriali kogutud andmed on nende kuritegude uurimisel hindamatu väärtusega.