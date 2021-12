Miks paugutab Tallinn aastavahetusel ilutulestikku?

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet (KE) kommenteeris sotsiaalmeedia postituses, et Tallinn on koos loomakaitse seltsiga juba aastaid kutsunud linlasi üles loobuma eraviisiliselt ilutulestiku tegemisest.

Sveti sõnul on kõige suuremad probleemid seotud just sellega, et inimesed lasevad rakette kontrollimatult elumajade juures ja terve detsembri vältel, enda järelt jäätmeid koristamata. «Olukorras, kus linn ei saa piirata ilutulestiku müümist ja seda nii ehk naa tehakse, siis kahjude minimeerimise seisukohast on ratsionaalsem pakkuda inimestele alternatiivi ametlike ilutulestikega, kus riskid ja kahjud on madalamad,» põhjendas Svet.

Svet: keskne tulevärk on keskkonna mõttes kasulikum

Paljud inimesed on leidnud, et kui linnavalitsus jätaks ilutulestiku hoopis ära, siis oleks see eeskujuks ka teistele linnadele ja linnaosadele ning paugutamist teemaks võttes saaks seda probleemi ka laiemalt kommunikeerida – ehk jääks siis õhku laskmata nii mõnigi eraviisiline ilutulestikurakett.

Sveti sõnul kinnitab elu hoopis vastupidist. «Meil ei ole võistlust, kes on teistele suurem eeskuju või kes oskab paremini tegeleda rohepesuga. Kui eesmärk on vähendada ilutulestike mõju keskkonnale, siis ratsionaalsem ja eesmärgipärasem on kutsuda inimesi üles loobuma ilutulestiku tegemisest ning selle asemel kutsuda vaatama ametlikku ilutulestikku,» leidis ta.

Tallinna linnavalitsusel on tema sõnul kogemusi varasematest aastatest, kui mõni linnaosa jättis ilutulestiku tegemata. «Nendest kohtadest tuli kaebusi ilutulestiku laskmise kohta just elupiirkondades. Ametlikust ilutulestikust loobumine on žestina küll ilus, aga loomadele ja keskkonnale on laiemalt kasulikum, kui jääks üks ametlik ja hästi kontrollitud paariminutiline tulevärk, kui et paugutamine käib terve detsembri vältel,» selgitas Svet. Ta lisas, et kui saab seadusega piirata ilutulestiku müüki, siis oleks teine lugu.

Mida aga arvab Svet sellest, kui tõsta makse ilutulestikule? «Miks ka mitte – aga linn selliseid otsuseid teha ei saa. Ei usu ausalt öeldes, et meie maksurahu usku riigis selleni kunagi jõutakse,» lisas Svet.

Tallinnas lastakse ilutulestikku seitsmes kohas

Ka sel aastal jäävad ära Vabaduse väljakul traditsiooniline aastavahetuse kontsert ja ilutulestik, kuid ilutulestikke korraldatakse üle linna mitmes eri paigas. Linnaosades korraldatakse kokku seitse ilutulestikku, kirjutas linnavalitsuse väljaanne Pealinn.

Kesklinn korraldab suure saluudi Inglirannas. Tuleetendusele saab kaasa elada kogu Pirita ja Reidi tee rannapromenaadi ulatuses ja mujalgi pealinnas. «Ilutulestikku saab nautida mere ääres Kopli poolsaarest Viimsi poolsaareni, samuti kõrgelt Lasnamäe paeklindilt, lauluväljakult ja mujalt,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Kuna ilutulestik on vaadeldav peaaegu südalinnast kuni Piritani, nii all- kui ka ülalinnast, ei ole inimestel põhjust väikesele maa-alale kokku tulla.

Tänavugi korraldab pealinna ilutulestiku Pyrocom OÜ. Ettevõtte peapürotehnik Sami Tammi lubas, et ilutuleetendus on «kõrgustesse sirutuv, imeline, üllatav ja emotsionaalne, unustamatu lõppakordiga». Aastavahetuse ööl Inglirannas korraldatav ilutulestik kestab seitse minutit ja läheb maksma 15 000 eurot.