Maripuu: Memoriali sulgedes näitab Venemaa, et peab repressioone õigeks

Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimees Meelis Maripuu ütles Postimehele Memoriali sulgemise otsuse kohta, et see näitab Vene riigi hinnangut kogu stalinismiperioodile ja Nõukogude Liidu terroripoliitikale laiemalt.

Maripuu selgitas, et Venemaa, kes peab end Nõukogude Liidu õigusjärglaseks, näitab selle otsusega, et peab õigeks ja aktsepteeritavaks käituda samamoodi. «Seega on Vene riigi arvates niimoodi käituda mõistlik. Seda otse välja ütlemata võeti endale vabadus tegutseda samamoodi,» ütles Maripuu.

Ka naaberriigid peaksid veelgi enam tähele panema, mis Venemaal sünnib, sest peaaegu kõik Venemaa naabrid on oma nahal tunda saanud stalinistlikku reperssioonipoliitikat, hoiatas Maripuu.

Tema hinnangul ei halvenda Memoriali sulgemine enam oluliselt ajaloouurijate tegevust. «Sealt andmete kättesaamine on olnud õnnemäng niikuinii ning pigem töötatakse nende allikatega, mis on varem kusagilt kopeeritud või kätte saadud ning meie igapäevast tööd see sündmus ei sega,» selgitas ta.

Ta lisas, et Venemaa jõustruktuuride tegevus ja kohtupraktika on näidanud, et alati võidakse leida ettekääne, et justkui õõnestatakse uurimistööga Venemaa alustalasid.

Memorial on Maripuu sõnul keerulise struktuuriga ja tema teada Venemaal veel loodetakse sellele, et kohalike organisatsioonide kaudu saavad repressioonide uurijad ja inimõiguslased mingil määral edasi tegutseda.

Ajaloolane ja riigikogu liige Aadu Must, kes on Venemaa arhiividest otsinud ja leidnud dokumente tuhandete eestlaste lugudega ning toonud kodumaale meie ajaloo jaoks üliväärtuslike ajaloodokumentide koopiaid, ütles Postimehele, et Memorialil on olnud Venemaa massirepressioonide uurimisel hindamatu tähtsus.

«Memoriali läbitöötatud andmekogud on avanud sellise maailma, mida nii mõnegi arvates oleks vaja peita,» ütles Must.