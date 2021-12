FOTOD ⟩ Oleviste kirikus jagati abivajajatele toidupakke

Kiriku vanempastor Siim Teekeli sõnul olid oodatud kõik, kes tundsid, et neil on toiduabi tarvis. Pastori sõnul on suur rõõm näha, et inimesed hoolivad üksteisest ja aitavad hea meelega õlga alla panna ühiskonna kitsaskohtades. Seda ka praeguste energiahindade ja üldise hinnatõusu taustal, kui kiriku abi kuluks ära: «Igal ajastul on tarvis vabatahtlikke inimesi, kes astuvad nõrgemate nimel enda mugavustsoonist välja ja leiavad aega ligimese jaoks. Seda aastaringselt, mitte ainult jõulupühadel,» lisas ta.