Uurimine: Tartus gaasiplahvatuse korraldanud mees tahtis end õhku lasta

On teada, et Aavo helistas umbes pool tundi enne plahvatust sõbrale ja rääkis, et ei taha enam elada ning laseb end õhku. Kuna sõber oli siis Tartust kaugel, saatis ta asja uurima 33-aastase naise, kes oli olnud Aavo elukaaslane.

Tähtis asi jäi ütlemata

Naisel oli aga teadmine selle kohta, et Aavo oli varemgi oma elu kallale kippunud. Selle jättis ta häirekeskusele mainimata. «Ta vuristas ette oma aadressi ja isikukoodi, aga seda, et mehel võib olla soov seal gaasi sees olla ja ennast ära tappa, ta ei rääkinud,» ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kald­oja.

Naine põhjendas hiljem uurijale, et oli helistamise ajal šokis, kuigi teab, et iga infokild on häirekeskusele oluline. Kaldoja sõnul pole põhjust arvata, et naine midagi tahtlikult varjas. Saab vaid nentida, et tulnuks rääkida rohkem.