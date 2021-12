Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp selgitas, et positiivsete testide osakaalu poolest on vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste haigestumine tõepoolest juba võrdne. «Aga see on ka ootuspärane, sest mida suurem on vaktsineeritute hulk, seda suurem on ka võimalus, et nende hulgas võib haigus levida,» rääkis Sepp.