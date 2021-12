Kohus ei lubanud eluagset vangistust kandvat Haapsalu lapsetapjat vabadusse

Otškalenko sõnul on ta muutunud

Otškalenko ütles 22. detsembril Harju maakohtus tema ennetähtaegse vabastamise arutelul, et hirm tema isiku suhtes on alusetu ja vabanedes kavatseb ta tõestada, et vangla-aastad on teda muutnud. Ta kinnitas, et esialgu ei välju ta isegi oma majast muidu kui vaid suure vajaduse korral.

Praegu avavanglas karistust kandev ja päevasel ajal jäätmesorteerimiskeskuses tööl käiv Otškaleno tunnistas eelmisel nädalal videosilla vahendusel kohtunikule, et tal on üks kehtiv noomitus selle eest, et jõudis ettenähtust tund aega hiljem avavanglasse tagasi.

«On kõlanud arusaamatud väljaütlemised, justkui oleks ma muutunud kurjaks inimeste ja riigi peale, kuna minu karistusaeg on olnud nii pikk,» ütles Otškalenko. «See ei vasta tõele, vastupidi. Ma sain oma kuritegude eest surmanuhtluse ja veetsin neli aastat surmamõistetute kongis. Päeval ja öösel ootasin, et iga hetk võidakse tulla ja viia mind mahalaskmisele. Siis muudeti mu surmanuhtlus eluaegseks vangistuseks, riik kinkis mulle elu. Rohkem kui aasta tagasi sain ma avavanglasse, see oli jälle suur kingitus riigi poolt. Ja nüüd on mul võimalus vabaneda ja oma elu nullist alustada. Kuidas ma saan riigi peale tige ja kibestunud olla? Vastupidi, ma olen väga tänulik,» viitas ta asjaolule, et 25 aasta möödumisel on võimalik ennetähtaegset vabanemist taotleda ka eluaegsetel vangidel.

Kohtunik Tatjana Bogdanova küsis, kas Otškalenko on kursis avaliku pöördumisega, millele alla kirjutanud 3068 inimest nõuavad, et teda ei vabastataks enne tähtaega, kuni ta on läbinud kõik vajalikud sotsiaalprogrammid.

«See on paanika tekitamine, inimesed ei tunne mind. See ei ole reaalne, et ma jooksen pärast vabastamist kohe kuritegusid sooritama,» ütles Otškalenko, et on vanglas osalenud kõigis võimalikes sotsiaalprogrammides. Tema väitel on inimeste hirmud alusetud ja ta kavatseb tõestada, et isegi selline kurjategija nagu tema võib muutuda ja elada ühiskonnas normaalset elu.

Vabanemise korral hakkaks Otškalenko elama Haapsalus oma kasuisa juures ja püüaks leida ka töökoha.

Vangla ja prokuratuur ei toetanud 22. detsembril Harju maakohtus toimunud istungil Vassili Otškalenko vanglast vabastamist enne tähtaega.

Vassili Otškalenko võikad kuritööd 1992. aasta juulis kadus Haapsalus kümneaastane Svetlana. keda nähti koos Vassili Otškalenkoga metsa poole kõndimas.

Samal ajal kui tüdrukut otsiti, rebis Otškalenko metsateel jalgrattalt maha juba järgmise, 12-aastase tüdruku. Tüdruku õnneks märkas tema ratast vend, kes kutsus kohe appi isa. Kui Otškalenko lapse isa hüüdeid kuulis, lasi ta tüdruku vabaks ja põgenes.

Politsei pidas Otškalenko kirjelduste põhjal kinni ning mees näitas uurijatele kätte, kuhu ta tapetud Svetlana matnud oli.

Kohus mõistis Otškalenkole 1993. aasta 15. oktoobril surmanuhtluse mahalaskmise läbi. Riigikohus jättis otsuse muutmata.

Tallinna linnakohus asendas 1997. aasta 25. aprillil surmanuhtluse eluaegse vangistusega.