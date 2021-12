Rääkides ühiskonna lõhestumisest, ütles president Alar Karis, et me näeme, et iga teema, mis üles võetakse ja arutusele tuleb, lõhestab automaatselt ühiskonna kaheks ja seda veel enne, kui hakatakse teemasid üldse sügavuti arutama. Ta lausus, et eks niidirull, millega seda kõike kokku nõeluda on tal ju olemas, aga pole mõtet ka tormata, sest võib-olla teed vale piste ja siis peab hakkama iseenda õmblusi parandama.