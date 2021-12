Andres Merits: koroonapassi on veel vara maha kanda

«Koroonapass praegusel kujul on loomulikult aegunud, selles osas olena ma doktor Laanega nõus,» tõdes professor Merits, püstitades peamiseks küsimuseks, millena koroonapassi võetakse? «Kas seda võetakse dokumendina, mis tõestab, et inimene on nakkusohutu, siis see on muidugi kogu aeg suur vale olnud. Või teda võetakse dokumendina, mis tõestab, et inimene, kes puutub kokku viirusega ei haigestu raskelt ja ei koorma meditsiinisüsteemi,» ütles Merits, et praegu üritatakse koroonapassist pigistada välja mõlemat.

Samas on ta veendunud, et koroonapassi ei tohi veel maha kanda. «Meil küll hakkab omikron domineerima, aga päris palju on deltatüve. Ja delta puhul me teame kindlasti, et ta on väga ohtlik. Kui meil delta kaob orbiidilt ja jääb omikron, ja on selge, et ta ei ole vaktsineeritud inimestele ohtlik – annaks jumal, et ta ei oleks vaktsineerimata inimestele ohtlik –, siis võib olla tõesti. Aga kui meil praegu liigub üsna mürgine kokteil kahest viirusest, siis on vara koroonapassiga lõpetada.»