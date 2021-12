Ta rõhutas, et Covid-19 pandeemia ei ole veel läbi ning praegu väga paljud riigid, nende seas ka Eesti, seisavad vastamisi uue koroonaviiruse tüvega. «Me loodame, et vaktsineerimisega hõlmatus ja inimeste vastutustundlik käitumine aitavad hoida haiglaravi koormuse varasemast madalamal, aga me täieliku veendumusega seda öelda ei saa,» nentis Kiik.