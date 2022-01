Koht, kus kogu see kirev kogelmogel ühe mütsi alla mahub, on huumor, sest kõige naljakam nali sisaldab nii ajavaimu tabamist, teravust kui ka tõde. Peeter Ojas leidub samuti kõiki kolme. Tema terane satiiripilk ja vahe viis kõike otse öelda on head tööriistad, et lõppevat aastat mõtestada.