Quebeci provintsis kehtestati koroonaviirusega seoses öine liikumiskeeld

«Meede on vajalik koroonanakatumiste järsu tõusu pidurdamiseks, mis ähvardab haiglatele üle jõu käia,» lisas Legault.

«See on äärmuslik meede äärmusliku olukorra jaoks,» tõdes provintsijuht.

Quebec kehtestas pandeemia tõttu öise liikumiskeelu viimati 9. jaanuaril ja tühistas meetme alles 28. mail. See on ainus Kanada provints, mis on koroonaviiruse tõttu kehtestanud liikumiskeelu.