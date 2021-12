Rahvasaadik Kravtšenko meeleavaldaja müksamisest: õnneks Volvo on suhteliselt turvaline auto nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele

Kravtšenko tõdes, et ta kahetseb juhtunut, aga nii ta ise kui politsei käsitles seda õnnetusjuhtumina. Ta andis mõista, et oli tol hetkel närviline, tähelepanu oli suunatud teiste inimeste peale ning Rüütmanni ta ei märganudki.

Ajakirjaniku osutusele, et enne otsasõitu jäi Kravtšenko Rüütmanni ees seisma, vastas ta: «No siin on mängus ka auto tehnilised eripärad, ma ütleks nii. Turvasüsteemid.» Ta lisas veel: «Õnneks Volvo on suhteliselt turvaline auto nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele.»

Kravtšenko on parlamendis tuntuks saanud, kuna on vältinud avalikke sõnavõtte. Ta rõhutas, et tema põhiline töö käib «põllul» ehk antud juhul Kravtšenko valimisringkonnas Mustamäel. «Ma suhtlen valijatega. Kuulan neid, püüan aidata,» lausus ta, kuid ei suutnud tuua välja ühtegi viimase aja saavutust, mille üle ta on tõsiselt uhke.