Tallinna kõrgeim ilutulestik tuleb Pirital

«Nii nagu eelmiselgi aastavahetusel korraldab Pirita linnaosa valitsus ka tänavu teletornist taeva poole lendava ilutulestiku. See on linna kõrgeim saluut, mis paiskub kolmes suunas üles teletorni platvormilt 175 meetri kõrguselt,» kinnitas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et tulekerade mäng on hästi nähtav kogu Pirital, samuti Lasnamäel ja Kesklinnas.