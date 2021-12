Tenerife eestlased võtavad uue aasta vastu Aafrika kuumuses, varbad ookeanis

Kui enne pandeemiat sai Merike pere ja sõpradega käia linna keskväljakul vana-aasta ärasaatmise puhul suurel kontserdil, siis koroonaviiruse tõttu on nad tagasihoidlikumad olnud ja pole eriti väljas käinud. «Minu jaoks on kindlasti oluline, et aastavahetusel pista varbad merevette,» märkis ta, lisades, et noored lähevad ikka linna jalutama ja tuttavatega kohtuma.