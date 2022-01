WHO juhi sõnul saab koroonapandeemia peatada vaid koostööga

Tedros rõhutas samas, et pandeemiast saab jagu ainult koostööga riikide vahel. Oma panuse peaksid andma kõik inimesed kandes maske ja vältides suuri rahvahulki.

«Pandeemia kolmandasse aastasse jõudes olen kindel, et see on aasta, mil me selle peatame, kuid ainult siis, kui teeme seda koos,» sõnas Tedros.

Tedros hoiatas kitsarinnalise vaktsiinide endale haaramise eest, millele mõned maailma riigid on järele andnud. Sellised kombed on tema sõnul loonud mitte ainult ebaõigluse õhkkonna, vaid ka ideaalsed tingimused omikrontüve tekkeks.

«Ja mida kauem ebaõiglus jätkub, seda suurem on oht, et viirus muundub viisil, mida me ei saa ennetada ega ennustada. Kui lõpetame ebaõigluse, siis lõpetame pandeemia,» rääkis Tedros.

WHO juht toonitas siiski, et maailmal on praegu olemas kaugelt paremad vahendid koroonaviiruse vastaseks võitluseks, kui veel mõni aeg tagasi.

«Viiruse vastu on olemas uued ravimeetodid, mis vähendavad suremust. Lisaks on kogu maailmas manustatud üle 8,5 miljardi doosi vaktsiini, mis on päästnud miljoneid elusid,» kiitis Tedros.