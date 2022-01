Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Hõbemägi tõdes, et aasta jooksul käsitletud asjade seas oli rohkem negatiivseid või halbu asju. Paraku ei saa täpselt öelda, kas aasta oligi nii halb või oli tegu lihtsalt saatejuhtide valikuga. «Mõned head uudised tooksin siiski ka välja. Kavandatud vihakõne seadus läks kalevi alla, teise pensionisamba rahad jõudsid omanike kätte ja sealtkaudu börsile ja Eestile valiti uus president. Ja sellega need head uudised minu jaoks piirdusidki,» lausus Hõbemägi.

Ruussaar meenutas kohalike valimiste tulemusi, mille tagajärjel said suuri rahasummasid nii need, kes pidid võimult lahkuma, kui ka need kes edasi võimule jäid.