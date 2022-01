Mullu oli hea arheoloogia-aasta

Metsseasõlg Saaremaalt. FOTO: Monika Reppo

Mis on pildil? Õige vastus, et stiliseeritud looma-, täpsemalt metsseakujuline sõlg Saaremaalt. Kuigi looma pea on paindunud, üks jalg sulanud, ehtenõel ja -kand murdunud, tuvastas leidu ekspertinud arheoloog Monika Reppo, et siga on lamavas asendis, jalad põlvedest kõverdatud. Eestis on leid haruldane, kuid nagu Monika välja toob, siis metssea motiiv iseenesest oli Euroopas populaarne meie mõistes Rooma rauaajal st 1.-5.sajandil, kohati ka hiljem. Saaremaa sõle dateering on veel lahtine. Jalgade stilistikast lähtudes ja välismaa paralleelidele tuginedes võiks ehte paigutada keskmisesse rauaaega, jalal oleva ristimotiiv võib viidata ka hilisemale perioodile.

Hõbedast ambsõlg Lääne-Virumaalt. FOTO: Ülle Tamla

Kuigi tuntud laulusõnad ütlevad, et ei hõbedat ega kulda leidu me maal, siis arheoloogid teavad, et laulusõnad luiskavad. Kulda leidub tõesti harva, kuid hõbedast ehteasju ja münte on meie arheoloogilises materjalis päris palju. Ka see Lääne-Virumaa metsast küll juba 2020. aasta sügisel juhuleiuna avastatud ilus ambsõlg on valmistatud hõbedast. Leiu eksperdihinnangu koostanud arheoloog Ülle Tamla sõnul kuulub ehe rõngasgarnituuriga ambsõlgede hilisesse rühma. Selliseid ambsõled olid kasutusel 5. sajandi teises pooles ja 6. sajandi esimeses pooles. Ülle hinnangul on seda tüüpi sõled iseloomulikud Eesti, Läti ja Soome tarandkalmete alale, tüübi algkoduks peetakse aga Ida-Preisimaad ja Lääne-Leedut. Tegemist ei olnud ilmselt igapäevaste laiatarbeehetega. Enamasti esinevad nad aarde- ja peitvara hulgas ning teadlased on pidanud neid omaaegseteks prestiižeheteks.

Pronksist putkkirves Järvamaalt. FOTO: KRISTIINA PAAVEL

Pildil olev pronkskirves on ligi 3000 aastat vana. Arheoloog Kristiina Paaveli sõnul olid sellised ehisrandiga putkkirved kasutusel nooremal pronksiajal, u 1000-500 eKr, võib-olla varemgi. Nimetatakse selliseid randiga kirveid Ojamaa tüüpi kirvesteks, kuna levinud olid need eriti Ojamaal (ehk Gotlandil), aga ka Ölandi saarel ning hajusalt Kesk-Rootsis, Lõuna-Taanis, Põhja-Saksamaal ja Põhja-Poolas. Eestis on teada kokku ligikaudu 10 eksemplari, mis kõik leitud juhuleidudena. Üksiku juhuleiuna ühelt Järvamaa põllult avastati ka see kirves.

Ehisbrakteaat P.ärnumaalt FOTO: Jaana Ratas

See pisike pildil olev kotkakujutisega metallkettake on arheoloog Erki Russowi hinnangul valmistatud hõbeplekist, kuhu on haamriga sisse löödud vormiplaadil asuv kujutis. Tõenäoliselt on see nn ehisbrakteaat olnud omal ajal ka kullatud. Vormi ja materjali põhjal on Erki Russow eseme dateerinud 14. sajandisse. See oli aeg, kus ehisbrakteaadi leiukohas oli maaisandaks veel Saare-Lääne piiskop. Kelle rüüd, kotti, valjaid, peaehet vms Pärnumaalt leitud kotkadekooriga brakteaat kaunistas jääb küll mõistatuseks, kuid kindlasti oli selline ehisnaast märk elitaarsusest. Erki sõnul on presstehnikas ehisnaaste leitud Eestis varemgi, kuid enamasti on need vasesulamist, mitte hõbedast. Varasemast on kindlalt teada üks sarnane kotkapildiga ehisbrakteaat, mille avastas muinsuskaitseameti otsinguvahendi loa omanik Läänemaalt.

Rauaaegne «kobarkäkk» Järvamaalt. FOTO: Maris Niinesalu

2021. aastal kasutusele tulnud tore uudissõna «kobarkäkk» sobib väga hästi iseloomustama ka seda fotol olevat leidu, mille avastas muinsuskaitseameti otsinguvahendi loa omanik sel sügisel Järvamaalt. Hetkel on leid alles ekspertiisis ning ega palju selle kohta veel öelda olegi. Paistab, et tegemist on vasktraadist keeratud võrude kogumiga, mis on tules olnud. Leiukontekst, materjal ja võrude stiil viitavad, et kogum pärineb ilmselt rauaajast. Kas see võiks pärineda mõnest põletusmatuse tuleriidast? Või on see kogum mingitel muudel asjaoludel maha jäänud ja tuld saanud? Kevadel ootab igatahes ameti arheolooge ees leiukoha ülevaatus, et selgust saada kas see «kobarkäkk» ja selle ümbrusest veel välja tulnud leiud võiksid juhatada meid uue muistseni. Ootame põnevusega.

Ehisdetailid Harjumaalt. FOTO: Heidi Luik