Prokurör taotleb inimestele otsa sõitnud autojuhi vahistamist

«Seni kogutud tõendite põhjal on selgunud, et üks seltskond liikus vahetult enne südaööd kõrvalasuvast majast õue, et uus aasta ilutulestikku lastes vastu võtta. Ilutulestikku lasid nad nii tee kõrval põllul kui ka tee ääres. Paraku olid inimesed ilutulestiku laskmise ajal sõidutee peal ja ei pannud tähele neile lähenevat sõiduautot,» rääkis prokurör.