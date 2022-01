Eestist leiti täiesti uus suurliblikaliik, mis sai nimeks Nola estonica

Nola estonica avastamise au jagas liblikate süstemaatikat ja faunistikat uuriv Õunap džentelmenlikult kolleegi, Tartu Ülikooli entomoloogiaprofessori Toomas Tammaruga. Just viimane juhtis tema sõnul aastaid tagasi tähelepanu ühele Eestist püütud liblikaliigile, kahtlustades, et tegu võib olla uue isendiga. Nüüd on selge, et kahtlused osutusid tõeks ja võimatu võimalikuks.

Maailmas uue liblikaliigi leidmine hirmus erakordne sündmus ei ole. Usun, et enam-vähem igal nädalal ilmub mõnes zooloogiaajakirjas mõne uue liblikaliigi kirjeldus. Tähele tuleks aga panna seda, et lõviosa neist liikidest avastatakse väljaspool Euroopat, enamasti troopilise kliimaga riikidest.

Täiesti uue liblikaliigi leidmine Euroopast, eriti veel Põhja-Euroopast, on palju rohkem sündmus. Näiteks Põhja-Euroopas on alates 1980. aastast kirjeldatud keskmiselt alla ühe liblikaliigi aastas. Peaaegu kõik need on pisiliblikad, kelle puhul on