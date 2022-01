Eesti Pank avaldas kauahoitud saladused euro saabumisest

Näiteks seda, et raha Eestisse toomisel läks Soomes kaduma kaks konteineritäit verivärskeid Eesti euromünte. Eesti jaoks mõeldud münte vermiti ju Soome Rahapajas ja transporditi autode ning laevadega mitme kuu jooksul Eestisse. Kokku 194 miljonit münti.

Ühel õhtul selgus ehmatav uudis: kaks konteinerit münte on kaduma läinud. Keegi ei tea, kus need on. Eesti kiirreageerijad, kelle ülesanne oli laevatekil mündikonteinerit turvata, ootasid niisama. Mida ei ole, seda ei ole. Ei ole konteinereid, ei ole münte.