Perearst jättis patsiendi psühholoogi abita

Haigekassa maksab perearstidele, et nood saaksid vaimse tervise murega inimese otse psühhoteraapiasse suunata, kuid perearstid ei kiirusta seda võimalust kasutama. Liiati on Eestis viis korda vähem kliinilisi psühholooge, kui olema peaks, mis tähendab, et niigi keerulisel koroonaajalgi oodatakse abi kuude viisi.