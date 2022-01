Sel aastal jäädvustatakse postmarkidele 26 Eesti olulist sündmust

Alanud aastal püütakse postmargile ka Eestimaa looduse ilu, sest mark on planeeritud metskurvitsale, maarjakasele ja lendoravale. Lastekaitsepäevaks on tulemas spetsiaalselt lastele mõeldud postmark, septembris valmib koostöös Eesti Vähiliiduga heategevuslik postmark ning novembris liiklusohutuse teadlikkuse tõstmiseks väga põneva erilahendusega postmark. Kavas on oma kindel koht ka traditsioonilistel jõulumarkidel ja Eesti Kunstimuuseumi kullafondi järgmisel postmargil ja mitmetel teistel postmarkidel.