Alanud aastast muutuvad lapsele elatise määramise ja arvutamise sätted

Automaatselt ei muutu midagi, see tähendab, et kõik varasemad kohtuotsused jäävad jõusse ja elatise muudatuste vajadusel tuleb isikul pöörduda kohtusse, teatas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindaja esmaspäeval.

Kohtutäituid nõuavad ka peale 1. jaanuari sisse elatist, mis on enne nimetatud kuupäeva kohtuotsusega välja mõistetud.

Kui enne 2022. aasta 1. jaanuari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist elatusraha miinimummäära või poole töötasu alammäära ulatuses kuus, siis alates 1. jaanuarist on lapsevanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 292 eurot kuus.

Kuigi alates 1. jaanuarist suureneb alampalga määr, ei suurene need elatised, mis on kohtuotsusega välja mõistetud enne 1. jaanuari. Perekonnaseaduse muudatused puudutavad vaid kohtumenetluses väljamõistetud lapse elatisi ning kui lapsevanemad on sõlminud notariaalse kokkuleppe lapsele elatise maksmiseks, siis sellise kokkuleppe täitmine jätkub vastavalt kokkuleppes sõnastatule.