Riigikogu liige Martin Repinski (Keskerakond) võtab taksojuhi ametit niivõrd tõsiselt, et soetas selle tarbeks uue auto, millel kütusekulu väiksem. Eesmärk on teenida järgmised kümme aastat piisavalt, et lõpuks finantsiline vabadus saavutada.