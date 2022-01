Koroonapositiivsete vaktsineerimise staatus selgub nüüdsest kord nädalas

«Kuivõrd Terviseameti peamine eesmärk on säilitada pandeemia tingimustes tervishoiusüsteemi toimepidevus, siis on meie jaoks eelkõige oluline jälgida raske haigestumise ja haiglaravi näitajate trende. Seetõttu ei kuva me edaspidi igapäevastes teadetes infot nakatunute vaktsineerimise staatuse kohta,» selgitas terviseamet.

Vaktsineerimise algusest on möödas üle aasta ning tänaseks on lisandunud mitmed lisafaktorid, mida immuniseerimise tõhususe juures arvesse võtta.

Paljude nakatunute puhul on vaktsineerimisest möödunud üle poole aasta, mis toob kaasa vaktsiini efektiivsuse languse. Koroonaviiruse omikroni variandil on läbimurde tõenäosus mõnevõrra suurem ning nakatuda võivad ka vaktsineeritud inimesed.

«Nakatumiste juures on oluline mõista vaktsineeritud ja vaktsineerimata ühiskonnagrupi erisusi – tegemist ei ole võrdsete gruppidega, et neid saaks lisaselgitusi andmata võrrelda. Niisiis tuleks vaktsiini efektiivsuse hindamisel eelkõige arvesse võtta nakatumiste osakaalu vastavas grupis, mitte kõikide nakatumiste kohta,» rõhutas amet.

Kui vaadata raskeloomulise Covidiga haiglasolijate vaktsineerimise staatust, siis on vaktsineerimata inimeste osakaal 80,9 protsenti. «See on kõige olulisem näitaja! Terviseamet ja teadusnõukoda on seda rõhutanud algusest peale, et vaktsiin ei kaitse sajaprotsendiliselt nakatumise eest, vaid vähendab haiguse raskeloomulise kulgemise tõenäosust. Kordades,» märkis amet ja lisas, et vaktsiin on praegu saadaolevast parim kaitse koroonaviiruse vastu.