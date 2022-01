Tallinna välja võideldud Euroopa IT-agentuuri peakorter on jäänud suuresti fassaadiks

Möödunud suvel ­tuli uudis, et Tallinnas asuva Euroopa ­Liidu IT-agentuuri ­juurde tehakse andmevahetuskanal E-Codex. Iseenesest ei ole tegu suure asjaga, aga hea, et niigi läks. Kui ka see arendus oleks ­jäänud siia tulemata, olnuks seis üsna nukker, sest nime poolest on Euroopa IT-agentuuri peakorter ­juba üheksa aastat Eestis, aga ­sisult pigem fassaad. Kõik olulised asjad on Prantsusmaal.