INFOGRAAFIKA ⟩ Liiklusjurist: selgitust vajab, miks autojuht ei näinud jalakäijaid

Liiklusjurist Indrek Sirk kinnitab, et seadus ütleb üsna ühemõtteliselt, et sõiduteel seista ei tohi. Ta selgitas, et liiklusseadus näeb ette, et jalakäijate koht on kõnniteel ja kui seda ei ole, siis tuleb olla sõidutee ääres. Änari küla õnnetust on Sirgi sõnul raske kommenteerida, kuna pole päris täpselt teada, kus täpselt kannatanud viibisid.

Rääkides halvast nähtavusest, millele on tähelepanu juhtinud sel ööl samas paigas viibinud inimesed, ütles Sirk, et sel juhul tulnuks autojuhil vähendada kiirust või vajadusel ka seisma jääda. «See on liiklusseaduse paragrahvis 50 lõikes 3 täpselt kirjas, et tuleb valida selline kiirus, mis võimaldab sul teel etteaimatava takistuse ees oma sõiduk peatada.» Ta täpsustas, et kohtupraktika loeb etteaimatavateks takistusteks kõikvõimalikud asjad või olendid, kes võivad teel olla – pargitud või katki läinud auto, samuti inimene. Selles, et autod lähevad katki ja inimesed kõnnivad teel, pole Sirgi selgitusel midagi erakordset, sedasorti olukordi tuleb ikka ette ning selleks peab autojuht valmis olema. Mitte etteaimatav on liiklusjuristi sõnul kõik see, mis ilmub teele ootamatult, näiteks metsast teele jooksud loom või äkitselt hoovist välja tormav inimene.