Eesti lühiuudised

Läbipõdemise järel poogitud võivad peagi saada tõhustusdoosi

Lennundusmuuseum vaidlustas kultuuriministeeriumi otsuse

Lennundusmuuseum vaidlustas kultuuriministeeriumi otsuse jätta muuseum toetusest ilma. Varem on lennundusmuuseum küsinud toetuseks 170 000 eurot, aga saanud 25 000. Lennundusmuuseumi asutaja ja juhi Mati Meose sõnul vajab muuseum just seadusega ette nähtud muuseumispetsialistide palkamiseks riigipoolset tuge. Meos kinnitas, et ministeerium toob toetuse andmata jätmise põhjustena välja just need tegemata tööd, mille teostamiseks raha küsiti. Kõige demagoogilisemaks peab lennundusmuuseumi asutaja ministeeriumi seisukohta, et muuseum on edukas turismiobjekt ega vajagi toetust. «Fakt, et turistid on lennundusmuuseumi tähele pannud ja tunnustanud, peaks olema auasi, mitte taunimist vääriv asjaolu. EAS tunnistas 2019. aastal lennundusmuuseumi kõige kliendisõbralikumaks muuseumiks,» rääkis ta. PM