Martin Repinski oli lahkelt valmis oma 2017. aasta mersut tutvustama ning selle kõrval poseerima. «Kaheliitriline mootor, 140 kilovatti. Ja kütuse kulu on mind täielikult üllatanud, keskmiselt linnas sõites kuus liitrit sajale. Maanteele alla nelja isegi,» tutvustas ta enda uut sõidukit. FOTO: Eero Vabamägi

Riigikogu liige Martin Repinski (Keskerakond) võtab taksojuhiametit niivõrd tõsiselt, et soetas selle tarbeks uue auto, millel kütusekulu väiksem ja mille roolis mugavam nädalate kaupa istuda. Eesmärk on järgmise kümne aasta jooksul teenida iga kuu piisavalt palju, et igal aastal 24 000 eurot aktsiatesse investeerida ning lõpuks finantsiline vabadus saavutada.